У Петербурзі активісти влаштували пікети до Дня Незалежності України



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Фото: «Радіо Свобода» Російські активісти

Активісти акцентували увагу на заклику підтримати Україну у боротьбі за «свободу і право вибору свого шляху»

Близько 15 активістів вийшли на одиночні пікети у Санкт-Петербурзі на Невський проспект, щоб привітати Україну з Днем Незалежності.

Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Активісти акцентували увагу на заклику підтримати Україну у боротьбі за «свободу і право вибору свого шляху». За словами організаторки пікетів, активістки петербурзького демократичного руху «Солідарність» Ольги Смирнової, акція носить «одночасно антивоєнний і антиімперський характер».

Учасники пікетів нагадали про події 4-річної давності, коли Росія анексувала Крим і почала військове вторгнення на Донбас.

На думку Смирнової, тільки за «умови каяття російського суспільства у розв'язуванні війни в Україні, у наступних поколінь росіян і українців з'явиться можливість налагодити дружні відносини».

Активісти збирали на Невському проспекті підписи під вітальними листівками, аби потім передати їх в консульство України.

Також активісти закликали не забувати про долю політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській в'язниці 104 день.

Крім того, учасники акції брали короткі інтерв'ю у перехожих про їхнє ставлення до України. Деякі люди реагували на пікети агресивно, було два напади на активістів.

За підсумками акцій, двох людей було затримано: один нападник і один активіст «Солідарності».

Як відомо, 24 серпня Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.