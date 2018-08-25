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    У Петербурзі активісти влаштували пікети до Дня Незалежності України

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    Російські активісти - У Петербурзі активісти влаштували пікети до Дня Незалежності України
    Фото: «Радіо Свобода»
    Російські активісти

    Активісти акцентували увагу на заклику підтримати Україну у боротьбі за «свободу і право вибору свого шляху»

    Близько 15 активістів вийшли на одиночні пікети у Санкт-Петербурзі на Невський проспект, щоб привітати Україну з Днем Незалежності.

    Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

    Активісти акцентували увагу на заклику підтримати Україну у боротьбі за «свободу і право вибору свого шляху». За словами організаторки пікетів, активістки петербурзького демократичного руху «Солідарність» Ольги Смирнової, акція носить «одночасно антивоєнний і антиімперський характер».

    Учасники пікетів нагадали про події 4-річної давності, коли Росія анексувала Крим і почала військове вторгнення на Донбас.

    На думку Смирнової, тільки за «умови каяття російського суспільства у розв'язуванні війни в Україні, у наступних поколінь росіян і українців з'явиться можливість налагодити дружні відносини».

    Активісти збирали на Невському проспекті підписи під вітальними листівками, аби потім передати їх в консульство України.

    Також активісти закликали не забувати про долю політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській в'язниці 104 день.

    Крім того, учасники акції брали короткі інтерв'ю у перехожих про їхнє ставлення до України. Деякі люди реагували на пікети агресивно, було два напади на активістів.

    За підсумками акцій, двох людей було затримано: один нападник і один активіст «Солідарності».

    Як відомо, 24 серпня  Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

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