У поліції повідомили про три версії замаху на черкаського журналіста Комарова



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Журналіст Вадим Комаров часто порушував резонансні теми

У справі журналіста Комарова допитано більше 1200 осіб

Слідство розглядає три основні версії замаху на вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова, якого жорстоко побили 4 травня, і з тих пір він перебуває у комі.

Про це 5 червня заявив заступник начальника слідчого управління ГУНП в Черкаській області Олександр Запорожець під час брифінгу в Черкаській ОДА.

«Наразі ми працюємо за трьома версіями. Це версія пов'язана із професійною діяльністю Комарова, версія раптово виниклого конфлікту з нападником, а також нападу з корисливих мотивів», - сказав Запорожець, якого цитує Сектор комунікації поліції Черкаської області.

За його словами, на даний час проведено більше семи оглядів місця події, де було вилучено слідові інформацію та речі, допитано більше 1200 осіб, опрацьовано більше 100 камер відеоспостереження і на даний час щодо них призначаються експертизи.

Нагадаємо, 4 травня у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова.

Комаров після операції перебуває у комі.

Напад на журналіста в Черкасах розслідуватимуть як замах на вбивство.