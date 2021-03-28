Довибори у Раду: правоохоронці розпочали два кримінальні провадження

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом

Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Про це повідомили у пресцентрі МВС.

Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області – 21 та у Донецькій області – 13. Там сьогодні відбувалися проміжні вибори народних депутатів України.

Здебільшого події стосувалися незаконної агітації – 12, підкупу виборців – 5, фальсифікації виборчих документів – 5, незаконних опитувань – 2, фотографування виборчого бюлетеня – 1, звезення виборців – 1, знищення агітаційних матеріалів – 1, спроби винесення виборчого бюлетеня – 1, знищення виборчого бюлетеня – 1 та перешкоджання роботі виборчої комісії – 1.

Під час проміжних та повторних виборів депутатів сільських, селещних, міських рад до органів поліції надійшло 5 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом (по 1 – у Запорізькій, Закарпатській, Сумській, Львівській та Волинській областях).

У Донецькій області розпочато два кримінальні провадження за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.

«Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК», – резюмували в МВС.

За оприлюдненими даними екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

Зранку в неділю спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк. У зв’язку з цим громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата в народні депутати Василя Вірастюка.

Раніше повідомлялося, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь «свободівця» Руслана Кошулинського.