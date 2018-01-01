У поліції заявили про виявлення ДНК Россошанського на тілі Ноздровської
- Сьогодні, 11:46
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Аброськін розповів про результати проведення експертизи ДНК
На тілі юристки Ірини Ноздровської виявлено ДНК підозрюваного Юрія Россошанського. Про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.
«Результати проведення експертизи ДНК: на постраждалій були виявлені частинки, які належать підозрюваному», - сказав він журналістам.
Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.
Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський
Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
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Джерело: Інтерфакс-Україна