У поліції заявили про виявлення ДНК Россошанського на тілі Ноздровської

Аброськін розповів про результати проведення експертизи ДНК

На тілі юристки Ірини Ноздровської виявлено ДНК підозрюваного Юрія Россошанського. Про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. [READ_MORE] «Результати проведення експертизи ДНК: на постраждалій були виявлені частинки, які належать



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Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

Аброськін розповів про результати проведення експертизи ДНК

На тілі юристки Ірини Ноздровської виявлено ДНК підозрюваного Юрія Россошанського. Про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

«Результати проведення експертизи ДНК: на постраждалій були виявлені частинки, які належать підозрюваному», - сказав він журналістам.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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Джерело: Інтерфакс-Україна