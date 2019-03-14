У поліції заявляють, що прослуховування СБУ не стосувалось Зеленського



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4 березня поліція знайшла біля офісу Зеленського обладнання для прослуховування

У Нацполіції встановили, що апаратура для прослуховування, яка була виявлена у Києві, встановлена в рамках спецоперації СБУ, яка проводилась відповідно до ухвал Київського апеляційного суду та не пов’язана з жодним із кандидатів у президенти або їхнім оточенням.

Про це йдеться у заяві Національної поліції.

«У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що оперативно-розшукові заходи проводилися працівниками Служби безпеки України відповідно до ухвал Київського апеляційного суду та не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням», — йдеться у повідомленні.

У поліції пояснили, що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом виявлення на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у Києві обладнання для прослуховування.

Це могло свідчити про можливість незаконного використання обладнання та мало ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 359 КК України, кажуть у поліції.

«У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що працівники СБУ дійсно здійснюють оперативно-технічні заходи за зазначеною адресою, однак вони ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням. Відтак вказані дії відбуваються законно на підставі ухвали суду стосовно особи, яка не має відношення до виборчої кампанії», — пояснили правоохоронці.

Нагадаємо, 4 березня поліція знайшла біля офісу Зеленського обладнання для прослуховування, яке ймовірно належало СБУ. За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу.

Раніше Служба безпеки України заявила, що знайдена поліцією апаратура для прослуховування належить їй, але слухала СБУ не кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Раніше до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.