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    У Польщі на виборах до Європарламенту лідирує опозиція

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    У Польщі на виборах до Європарламенту лідирує опозиція

    Громадяни Польщі обиратимуть своїх представників у Європарламенті у неділю, 26 травня

    Опозиційна «Європейська коаліція» випереджає партію влади Польщі «Право і справедливість» на 6 процентних пунктів, свідчать результати опитування, проведеного за три дні до виборів у Європейський парламент.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на польський Newsweek.

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    За останніми даними IBSP, підтримка партії влади перед виборами в Європарламент становить 36,4%. Тим часом Європейська коаліція, до якої входять союз Громадянської платформи, «Сучасна», SLD, PSL і «Зелені», розраховує отримати підтримку 42,5% респондентів - на один відсотковий пункт менше, ніж тиждень тому.

    На третьому місці в опитуванні розмістився  правий і антиєвропейський альянс «Конфедерація» – 7,23%.  Партія «Весна» з результатом 7,02%.

    Опитування свідчить, що 5-відсотковий виборчий бар’єр не долає правопопулістська партія Kukiz'15 – за неї готові віддати голоси 4,91% поляків.

    Громадяни Польщі обиратимуть своїх представників у Європарламенті у неділю, 26 травня. У Німеччині голосування відбудеться також в неділю, 26 травня.

    Як відомо, в Ірландії та Чехії в п'ятницю, 24 травня, відбуваються вибори до Європарламенту. Чотириденні  вибори почалися в ЄС напередодні, коли на виборчі дільниці прийшли виборці у Великій Британії та Нідерландах. 

     

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