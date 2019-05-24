У Польщі на виборах до Європарламенту лідирує опозиція



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Громадяни Польщі обиратимуть своїх представників у Європарламенті у неділю, 26 травня

Опозиційна «Європейська коаліція» випереджає партію влади Польщі «Право і справедливість» на 6 процентних пунктів, свідчать результати опитування, проведеного за три дні до виборів у Європейський парламент.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на польський Newsweek.

За останніми даними IBSP, підтримка партії влади перед виборами в Європарламент становить 36,4%. Тим часом Європейська коаліція, до якої входять союз Громадянської платформи, «Сучасна», SLD, PSL і «Зелені», розраховує отримати підтримку 42,5% респондентів - на один відсотковий пункт менше, ніж тиждень тому.

На третьому місці в опитуванні розмістився правий і антиєвропейський альянс «Конфедерація» – 7,23%. Партія «Весна» з результатом 7,02%.

Опитування свідчить, що 5-відсотковий виборчий бар’єр не долає правопопулістська партія Kukiz'15 – за неї готові віддати голоси 4,91% поляків.

Громадяни Польщі обиратимуть своїх представників у Європарламенті у неділю, 26 травня. У Німеччині голосування відбудеться також в неділю, 26 травня.

Як відомо, в Ірландії та Чехії в п'ятницю, 24 травня, відбуваються вибори до Європарламенту. Чотириденні вибори почалися в ЄС напередодні, коли на виборчі дільниці прийшли виборці у Великій Британії та Нідерландах.