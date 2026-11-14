У Польщі невідомі залишили написи «Слава УПА» на пам’ятниках

Українські дипломати вважають, що провокація має на меті посварити українців і поляків та послабити підтримку України

У Варшаві невідомі червоною фарбою нанесли написи «Слава УПА» на двох історичних пам’ятниках. Посольство України в Польщі засудило вандалізм і назвало його проявом гібридної війни Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVN24.

Які пам’ятники розмалювали у Варшаві

Перший напис виявили на постаменті пам’ятника солдату 1-ї армії Війська Польського на площі Політичних в’язнів сталінізму в районі Муранув. Другий з’явився на пам’ятнику Героям Варшавського гетто поблизу Музею історії польських євреїв POLIN.

Обидва гасла невідомі нанесли червоною фарбою. У столичній поліції підтвердили, що отримали два повідомлення про пошкодження монументів. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановлюють причетних.

Інцидент стався на тлі серії подібних провокацій у Польщі. За інформацією польських медіа, протягом попереднього тижня написи «Слава УПА» з’явилися ще на 11 історичних пам’ятниках у Варшаві, Гдині та Познані. Загалом ідеться про щонайменше 13 пошкоджених монументів, якщо враховувати два нові випадки у столиці.

Посольство України заявило про російську провокацію

Посольство України в Польщі засудило осквернення пам’ятника Героям Варшавського гетто та інші прояви вандалізму. Українські дипломати переконані, що подібні дії спрямовані на загострення відносин між двома країнами.

«На наше переконання, цей протиправний акт є проявом гібридної війни, яку Росія намагається всіма способами реалізовувати в державах Європи, насамперед у Польщі», – наголосили в дипломатичному представництві.

У посольстві вважають, що мета таких дій – посіяти ворожнечу між українцями та поляками, підірвати взаємну довіру й послабити підтримку України.

Дипломати також закликали українців, які перебувають у Польщі, бути обережними з пропозиціями швидкого заробітку. Зокрема, не погоджуватися на гроші за нанесення написів, пошкодження майна або виконання інших незаконних завдань. За оцінкою посольства, такі пропозиції можуть бути частиною вербувальних схем російських спецслужб.



Пам'ятник героям гетто у Варшаві фото: tvn24.pl

Підозрілі пропозиції за $500

Окрему увагу привернула інформація про вербування виконавців через Telegram. За даними польського видання TVP Poznań, анонімний замовник пропонував $500 за нанесення написів «Слава УПА» на двох пам’ятниках у Познані. Також обіцяв компенсувати витрати на дорогу. Журналіст, який відгукнувся на оголошення під виглядом шукача роботи, отримав інструкції виконувати завдання вночі та приховувати обличчя. Особа замовника наразі невідома.

Крім того, 13 листопада польська поліція затримала у Гданську 17-річного громадянина України. Йому висунули сім обвинувачень, пов’язаних із пошкодженням пам’ятників у Труймісті та публічною пропагандою тоталітарного устрою. Підлітка відпустили під поліцейський нагляд із забороною залишати Польщу. Важливо, що правоохоронці поки не повідомляли про його причетність до нових інцидентів у Варшаві.

Інформація про пропозиції грошей за вандалізм та затримання підозрюваного посилює підозри щодо організованого характеру цієї кампанії. Водночас причетність російських спецслужб до конкретних епізодів ще має бути доведена правоохоронцями.

Нагадаємо, у вересні 2026 року в польському селі Бялисток Люблінського воєводства невідомі знову пошкодили пам’ятник воїнам Української повстанської армії. Польська поліція відкрила розслідування та перевіряла кілька можливих мотивів правопорушення.