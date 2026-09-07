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У Польщі невідомі знову пошкодили пам’ятник воїнам УПА

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Польщі невідомі знову пошкодили пам’ятник воїнам УПА
Пам’ятник воїнам УПА в селі Бялисток Люблінського воєводства.
фото: Wojciech Pacewicz / PAP

Правоохоронці встановлюють причетних до пошкодження написів на кам’яному обеліску

Польська поліція розпочала нове розслідування після пошкодження пам’ятника членам Української повстанської армії в селі Бялисток гміни Долгобичув Люблінського воєводства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Інцидент стався в неділю, 6 вересня. За даними поліції, невідомі пошкодили написи на кам’яному обеліску. Правоохоронці з повітової комендатури поліції в Грубешові розшукують людей, причетних до пошкодження пам’ятника.

Обеліск встановлений на могилі 41 члена УПА, які загинули в лютому 1946 року під час бою з НКВС. Польська поліція розпочала окреме провадження щодо нинішнього інциденту, хоча розслідування попереднього випадку пошкодження меморіалу ще триває.

У межах нового провадження правоохоронці перевіряють кілька можливих правопорушень. Серед них – наруга над пам’ятником і місцем поховання українських військових, розпалювання ненависті за національною ознакою та умисне пошкодження майна.

Наразі польська поліція не повідомляла, хто може стояти за пошкодженням. Також немає остаточного висновку щодо мотиву події. Версію злочину на ґрунті національної ненависті правоохоронці перевіряють у межах розслідування.

Меморіал уже ставав об’єктом вандалізму

Нинішній випадок не перший. За інформацією RMF24, пам’ятник уже кілька разів зазнавав пошкоджень. Попередній інцидент стався у серпні. Тоді на подію відреагувало посольство України в Польщі, закликавши польську сторону встановити причетних.

У серпні «Главком» повідомляв про пошкодження українського місця пам’яті в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства. Посольство України заявило, що польські компетентні органи мають провести розслідування, встановити винних і дати правову оцінку події.

Раніше меморіал також ставав об’єктом вандалізму. У вересні 2025 року камінь із викарбуваними іменами загиблих облили білою та червоною фарбами. У попередні роки пошкоджували й меморіальні дошки на місці поховання.

Нагадаємо, історія меморіалу в Бялистоку вже неодноразово ставала предметом уваги польської та української сторін. «Главком» писав про встановлення пам’ятної дошки на могилі воїнів УПА та попередні випадки її пошкодження. 

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Теги: вандалізм ОУН-УПА поховання поліція розслідування посольство історія Польща

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