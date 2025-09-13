Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі вандали викрали хрест із української церкви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі вандали викрали хрест із української церкви
Посол України в Польщі звернувся до польських правоохоронців із публічним закликом розслідувати акт вандалізму
фото: Василь Боднар/Facebook

У переддень Воздвиження Чесного Хреста у Легниці пошкодили український храм

У польській Легниці невідомі вандали пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці, завдавши шкоди святині української громади. Як інформує «Главком», про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар у Facebook.

«Сьогодні, у переддень великого християнського свята – Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці. Посольство України в Республіці Польща вже у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців», – написав він.

Посол України в Польщі звернувся до польських правоохоронців із публічним закликом розслідувати акт вандалізму проти української громади. Він закликав зробити все можливе, щоб цей та всі подібні злочини проти українців і українських установ отримали правове завершення та призвели до судових вироків відповідно до законодавства Польщі.

Дипломат також звернувся до польських партнерів та громадськості з проханням реагувати на антиукраїнські прояви в суспільстві. Посол наголосив, що для польського народу, як і для українського, пошкодження церков є неприпустимим за будь-яких обставин.

Раніше відомий релігійний діяч попередив православних українців у Польщі про небезпеку. 

Також у 2024 році стало відомо про появу майже 100 парафій УПЦ МП за кордоном. Ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко вважає це небезпечною тенденцією. 

Читайте також:

Теги: Польща посол Василь Боднар хрест церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський укотре закликав союзників посилити санкції проти Росії
«Це розширення війни». Зеленський відреагував на дрони у повітряному просторі країн НАТО
Сьогодні, 20:51
Що показала світу атака дронами по Польщі?
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
Вчора, 16:01
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
Вчора, 12:39
Постраждалих унаслідок інциденту немає
У Польщі після нічної атаки знайдено уламки ще одного російського дрона
10 вересня, 10:38
Польський прем'єр пообіцяв швидко підготувати заходи у відповідь, якщо ситуація не зміниться
Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска
5 вересня, 17:25
Оперативне командування моніторить поточну ситуацію
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні
3 вересня, 06:42
Під час зустрічі Швеція наголосила на зобов'язанні Росії
Після удару по Києву: Швеція викликала посла Росії
29 серпня, 14:27
Як зазначив есеїст, Польща бере участь у війні проти Росії
«Якщо Україна програє...» Польський сатирик і музикант звернувся до співвітчизників з попередженням
28 серпня, 11:18
За словами Туска, законопроєкт «практично готовий»
Обмеження допомоги безробітним українцям. Польський уряд готує альтернативний законопроєкт
27 серпня, 13:45

Соціум

У Польщі вандали викрали хрест із української церкви
У Польщі вандали викрали хрест із української церкви
У Росії стався вибух на залізниці: є загиблі
У Росії стався вибух на залізниці: є загиблі
Військові навчання над Баренцовим морем: Росія відпрацювала удари «Кинджалами» по НАТО
Військові навчання над Баренцовим морем: Росія відпрацювала удари «Кинджалами» по НАТО
Убивство Ірини Заруцької в США: матір підозрюваного шокувала заявою
Убивство Ірини Заруцької в США: матір підозрюваного шокувала заявою
F-16 перехопили над Румунією російський дрон
F-16 перехопили над Румунією російський дрон
У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога
У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Сьогодні, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua