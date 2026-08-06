У Польщі вандали осквернили місце пам'яті українських воїнів
Українське посольство закликало польську владу знайти винних
У Польщі невідомі осквернили українське місце пам'яті в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство України в Польщі.
За інформацією дипломатичного представництва, зловмисники пошкодили пам'ятний об'єкт і порушили його належний стан. Меморіал є місцем вшанування загиблих українських воїнів. У посольстві наголосили, що руйнування, плюндрування чи навмисне пошкодження місць пам'яті є неприйнятними.
«Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховань і пам'ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об'єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей», – йдеться у заяві.
У диппредставництві також зазначили, що будь-які спроби переносити історичні суперечності у площину вандалізму, залякування чи ворожнечі щодо сучасної України та українців є небезпечними та мають отримати належну правову оцінку.
Після цього інциденту посольство закликало компетентні органи Польщі провести розслідування, встановити причетних до пошкодження меморіалу, притягнути їх до відповідальності та забезпечити відновлення пам'ятного місця.
Урочище Білосток поблизу села Ліски є місцем поховання воїнів Української повстанської армії, які загинули в бою з військами НКВС 26 лютого 1946 року. Меморіал уже не вперше зазнає наруги. У вересні 2025 року камінь з викарбуваними на ньому іменами полеглих було облито білою та червоною фарбами.
Нагадаємо, у Польщі створили спеціальні групи прокурорів, які розслідуватимуть злочини на ґрунті національної ненависті, зокрема напади на громадян України. Лише до початку червня 2026 року громадяни України стали жертвами 5 130 злочинів. Для порівняння, за весь 2025 рік було зафіксовано 10 620 таких випадків, а у 2024 році – 10 595.
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