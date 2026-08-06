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У Польщі вандали осквернили місце пам'яті українських воїнів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Польщі вандали осквернили місце пам'яті українських воїнів
Невідомі особи скоїли наругу над пам'ятним місцем
фото: посольство України в Польщі

Українське посольство закликало польську владу знайти винних

У Польщі невідомі осквернили українське місце пам'яті в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство України в Польщі.

За інформацією дипломатичного представництва, зловмисники пошкодили пам'ятний об'єкт і порушили його належний стан. Меморіал є місцем вшанування загиблих українських воїнів. У посольстві наголосили, що руйнування, плюндрування чи навмисне пошкодження місць пам'яті є неприйнятними.

«Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховань і пам'ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об'єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей», – йдеться у заяві.

У диппредставництві також зазначили, що будь-які спроби переносити історичні суперечності у площину вандалізму, залякування чи ворожнечі щодо сучасної України та українців є небезпечними та мають отримати належну правову оцінку.

Пошкоджено об’єкт, який є місцем вшанування загиблих українських воїнів
Пошкоджено об’єкт, який є місцем вшанування загиблих українських воїнів
фото: посольство України у Польщі

Після цього інциденту посольство закликало компетентні органи Польщі провести розслідування, встановити причетних до пошкодження меморіалу, притягнути їх до відповідальності та забезпечити відновлення пам'ятного місця. 

Урочище Білосток поблизу села Ліски є місцем поховання воїнів Української повстанської армії, які загинули в бою з військами НКВС 26 лютого 1946 року. Меморіал уже не вперше зазнає наруги. У вересні 2025 року камінь з викарбуваними на ньому іменами полеглих було облито білою та червоною фарбами.

Нагадаємо, у Польщі створили спеціальні групи прокурорів, які розслідуватимуть злочини на ґрунті національної ненависті, зокрема напади на громадян України. Лише до початку червня 2026 року громадяни України стали жертвами 5 130 злочинів. Для порівняння, за весь 2025 рік було зафіксовано 10 620 таких випадків, а у 2024 році – 10 595.

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Теги: Польща Україна вандалізм посольство історія ОУН-УПА

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