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    У Польщі підтвердився перший випадок COVID-19

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    У Польщі підтвердився перший випадок COVID-19

    Пацієнт перебуває у Зеленій Гурі

    У Польщі зареєстровано перший випадок коронавірусу. Хворий наразі перебуває у Зеленій Гурі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський. 

    «У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Все відбудеться згідно з процедурами. Пацієнт перебуває у Зеленій Гурі. Усі особи, які мали контакт із зараженим пацієнтом, пройдуть карантин», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 27 лютого у Польщі спростували інформацію про перший випадок коронавірусу.  Тоді у міністерстві охорони здоров'я заявили, що деякі політики та ЗМІ навмисно поширюють фейкові новини, зокрема, сенатор Кшиштоф Квятковський. Тоді коронавірус підозрювали у жінки з Лодзя, яка повернулася хворою з Таїланду. 

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

    Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.

    Нагадаємо, станом на 4 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 92 238 осіб.

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