Коронавірус уже «завітав» до 60 країн: як світ бореться з інфекцією



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Коронавірус зафіксований вже у понад 60 країнах

Міністр Австралії радить замінити потиск руки плесканням по спині

Коронавірус зафіксований вже у понад 60 країнах. Індонезія повідомила про перші два випадки зараження.

Сьогодні, 2 березня, у Польщі Сейм збереться на засідання з приводу поширення коронавірусу, повідомляє Tvn24.pl.

Зокрема, ЗМІ інформує про те, як поширюється коронавірус Covid-19 і як світ бореться з ним.

Міністр охорони здоров’я Австралії Бред Хаззард порекомендував жителям відмовитися від рукостискання і замінити його погладжуванням по спині. Раніше в Австралії зафіксували перший випадок коронавірусу.

В Алжирі підтвердили два нові випадки коронавірусної інфекції – у 53-річної жінки та її 24-річної доньки. Раніше в цій країні зафіксовано один випадок зараження.

Компанія Nike закриває свою європейську штаб-квартиру в Нідерландах після того, як один працівник був заражений коронавірусом.

В Італії указом уряду, принаймні до 8 березня, країну поділили на три зони: червону, тобто спалахи вірусу, жовту, де випадків менше, та решту.

Перші два випадки зараження коронавірусом виявили також в Індонезії – у 64-річної жінки та її 31-річної доньки. Вони контактували з громадянином Японії, який проживає в цій країні.

Узбекистан призупинив авіаперевезення з Афганістаном, Іраном та Італією, щоб протидіяти розповсюдженню коронавірусу, повідомляє міністерство закордонних справ країни.

Гран-прі Катару в класі MotoGP, а також запланована на 8 березня інавгурація чемпіонату світу з мотоциклів була скасована через спалах коронавірусу, – повідомила міжнародна федерація (FIM). Зазначають, що відбудуться гонки у категоріях Moto2 та Moto3.

Кількість інфікованих коронавірусом людей у Китаї перевищила 80 000, повідомляє державний комітет охорони здоров’я Китаю.

У Південній Кореї було підтверджено 476 нових випадків коронавірусної інфекції. Як повідомили представництво охорони здоров’я в Сеулі в понеділок вранці, Covid-19 вже заразилися 4212 людей.

Міністерство охорони здоров’я Кувейту повідомило про 10 нових випадків коронавірусної інфекції в країні. Загальна кількість інфекцій у цій країні зросла таким чином до 56.

Білоруська влада повідомила про ще два можливі випадки коронавірусу в країн: у жінки, яка подорожувала до Італії, і чоловіка, який мав контакт із зараженою людиною. На сьогодні в країні офіційно підтверджено один випадок зараження.

Нагадаємо, влада у Москві підтвердила, перший випадок зараження коронавірусом. Пацієнт перебуває у столичній лікарні. Чоловік нещодавно повернувся з Італії.

У берлінському Сенаті повідомили про те, що в німецькій столиці офіційно підтверджений перший випадок зараження коронавірусом.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.