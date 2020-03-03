У Чернівцях сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагають ізолювати його дружину в лікарні



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Дружина хворого на коронавірус чернівчанина досі вдома, але місцеві жителі вимагають доправити її до лікарні

Фото: promin.cv.ua

Дружина хворого на коронавірусну інфекцію жителя Чернівців наразі в ізоляції у своїй квартирі, ознак хвороби в неї не виявлено

Жителі Чернівців зібралися під під'їздом будинку, де живе перший хворий на коронавірусну інфекцію українець. Вони вимагають ізолювати в лікарні і його дружину, яка залишилася вдома. Про це 3 березня пише місцеве видання «Чернівецький промінь».

Видання зазначає, що присутні кричать і бунтують. Окрім того, вони перекрили дорогу.

Дружина хворого в коментарі «ТСН» розповіла, що перші симптоми хвороби в її чоловіка виявили 28 лютого, а вже наступного дня його госпіталізували.

За словами жінки, вона не знає, як її чоловік заразився, оскільки в Італії вони майже ні з ким не контактували і не спілкувалися.

«Ми подорожували удвох, удвох ходили і намагалися не бути у великих скупченнях людей, крім аеропорту», – розповіла вона.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Його дружина наразі вдома в самоізоляції, вона почувається добре. Прикордонник із пункту пропуску «Порубне», який контактував із хворим, перебуває під наглядом лікарів.

Напередодні в МОЗ повідомили, що Україна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.

Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

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