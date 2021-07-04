Український працівник загинув на будівництві у Польщі

39-річного будівельника розчавив гідравлічний підйомник

Український робітник загинув унаслідок нещасного випадку на будівництві у Польщі. Як повідомляє tvp.info з посиланням на прес-секретаря повітового управління поліції в Шамотули, інцидент трапився під час виконання робіт на будівництві залізничного віадуку у Вронках.

Також стало відомо, що 39-річний українець був розчавлений гідравлічним підйомником. Трагедія сталася у суботу, 3 липня. Поліція отримала відповідне повідомлення о 17 годині.

На місці події працюють співробітники поліції, які з'ясовують причини та обставини трагедії. Повідомляється, що про справу були поінформовані Національна інспекція праці та прокуратура Польщі.

Як повідомлялося раніше, в суботу, 3 липня, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали четверо українців. Наразі потерпілих шпталізовано.

Нагадаємо, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.

Також стало відомо, що 6 березня, в Італії під колесами авто загинула жінка з України.

Окрім того, 28 лютого, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.