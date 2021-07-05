Авіакатастрофа на Філіппінах: влада уточнила кількість жертв

Під час приземлення в аеропорту літак пропустив злітно-посадкову смугу і врізався у прилегле селище

Внаслідок падіння філіппінського військового літака С-130 на село на острові Холо у неділю, 4 липня, загинули 47 військовослужбовців і троє цивільних. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Міноборони країни.

Відзначається, що повітряне судно перевозило 96 військових, включаючи трьох пілотів і п'ятьох членів екіпажу, з міста Кагаян-де-Оро на острів Холо у складі оперативної групи із боротьби з тероризмом для протистояння екстремістам і повстанцям.

Однак під час приземлення в аеропорту літак пропустив злітно-посадкову смугу і врізався у прилегле селище, після чого виникла пожежа.

Попередньо, причиною аварії стало те, що пілот збився з посадкового курсу і втратив після цього контроль над літаком.

За даними видання, 49 військовослужбовців, які вижили в авіакатастрофі, госпіталізовані, 32 з них перевели в лікарню міста Замбоанга. У результаті падіння борту також постраждали четверо цивільних.

Наразі виявлені всі пасажири, котрі перебували на борту літака, у зв'язку із чим пошуково-рятувальна операція завершена.