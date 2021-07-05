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    Авіакатастрофа на Філіппінах: влада уточнила кількість жертв

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    На Філіппінах розбився військовий літак - Авіакатастрофа на Філіппінах: влада уточнила кількість жертв
    На Філіппінах розбився військовий літак

    Під час приземлення в аеропорту літак пропустив злітно-посадкову смугу і врізався у прилегле селище

    Внаслідок падіння філіппінського військового літака С-130 на село на острові Холо у неділю, 4 липня, загинули 47 військовослужбовців і троє цивільних. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Міноборони країни.

    Відзначається, що повітряне судно перевозило 96 військових, включаючи трьох пілотів і п'ятьох членів екіпажу, з міста Кагаян-де-Оро на острів Холо у складі оперативної групи із боротьби з тероризмом для протистояння екстремістам і повстанцям.

    Однак під час приземлення в аеропорту літак пропустив злітно-посадкову смугу і врізався у прилегле селище, після чого виникла пожежа.

    Попередньо, причиною аварії стало те, що пілот збився з посадкового курсу і втратив після цього контроль над літаком.

    За даними видання, 49 військовослужбовців, які вижили в авіакатастрофі, госпіталізовані, 32 з них перевели в лікарню міста Замбоанга. У результаті падіння борту також постраждали четверо цивільних.

    Наразі виявлені всі пасажири, котрі перебували на борту літака, у зв'язку із чим пошуково-рятувальна операція завершена.

    Теги: Міноборони літак час
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    Авіакатастрофа на Філіппінах: влада уточнила кількість жертв