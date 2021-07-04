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    Понад 10 тис. українців щепилися від коронавірусу у Польщі

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    Понад 10 тис. українців щепилися від коронавірусу у Польщі

    Українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни

    У Польщі станом на 30 червня частково чи повністю вакцинувалися від коронавірусу майже 30 тис. іноземців, з–поміж них – понад 10 тис. громадяни України. Про це повідомляє Укрінформ.

    «До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID–19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1 797 українців», – повідомили у польському МОЗ.

    Українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни. Вакцина для них є безкоштовною. Іноземці, які мають польський ідентифікаційній код (PESEL), отримують електронне направлення на щеплення автоматично.

    В іншому випадку потрібно отримати направлення особисто у лікаря першого контакту на підставі закордонного паспорта.

    На сьогодні в Польщі виконано майже 30 млн щеплень, повністю вакцинувалися понад 13,7 млн осіб.

    Нагадаємо, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 2059728 українців, з них отримали 1 дозу – 2059726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2901017 щеплень.

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    Теги: українці щеплення Сергій Комісаренко
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    Понад 10 тис. українців щепилися від коронавірусу у Польщі