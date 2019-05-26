У Польщі сьогодні обирають євродепутатів



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Після завершення виборчих дільниць найбільші польські інформаційні телеканали оприлюднять екзит-поли за результатами виборів Фото «Укрінформ»

52-х євродепутатів з-поміж 866 кандидатів можуть обирати майже 30 млн поляків, які мають право голосe

У Польщі в неділю тривають вибори до Європарламенту, виборчі дільниці є відкритими з 8-ї до 22-ї години (за київським часом). Загалом, 52-х євродепутатів з-поміж 866 кандидатів можуть обирати майже 30 млн поляків, які мають право голосу. Загалом, вибори у Польщі здійснюються на понад 27 тис. виборчих дільницях, зокрема на 203 дільницях, створених за кордоном.

Серед кандидатів - 462 чоловіки та 404 жінки, а за один мандат побореться, в середньому, 17 кандидатів.

До моменту виходу Великої Британії з ЄС від Польщі в Європарламенті працюватиме 51 євродепутата, а ще один зміг би приступити до виконання своїх обов’язків лише після Brexit.

У цьогорічних виборах до Європарламенту в Польщі в тринадцяти виборчих округах зареєстровано шість виборчих комітетів: «Конфедерація Корвін Браун Лірой Націоналісти», «Весна», «Європейська коаліція», «Право і Справедливість», «Лівиця разом» та Kukiz’15.

Найбільша боротьба розгорнеться між виборчими комітетами «Право і Справедливість» та «Європейською коаліцією», які мають практично однаковий рівень підтримки серед виборців. За останніми соцопитуваннями, «Право і Справедливість» може отримати 37-39% голосів виборців, у той час як «Європейська коаліція» – 35-36%. П’ятивідсотковий виборчий бар’єр можуть подолати також партія лівого спрямування «Весна» та радикальне антисистемне угруповання «Конфедерація Корвін Браун Лірой Націоналісти», за яких готові віддати свої голоси по 6% виборців.

Після завершення виборчих дільниць найбільші польські інформаційні телеканали оприлюднять екзит-поли за результатами виборів.

Як відомо, з 23 по 25 травня відбуваються чергові вибори до Європейського парламенту.

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