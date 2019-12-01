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    Події в Україні

    У Полтаві вщент згорів мікроавтобус волонтерів

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    У Полтаві вщент згорів мікроавтобус волонтерів
    Фото: Нацполіція

    Волонтери їздили на мікроавтобусі в зону АТО з 2015 року

    У ніч на неділю в Полтаві на вулиці Сінній згорів мікроавтобус Volkswagen Transporter. Про це повідомило регіональне управління Нацполіції.

    «Повідомлення про загоряння мікроавтобуса Volkswagen Transporter надійшло в поліцію 30 листопада близько 3 години ранку», - йдеться в повідомленні і наголошується, що інцидент стався на одній із місцевих АЗС.

    На місці працювала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194 КК України).

    У свою чергу місцевий телеканал «Центральний» повідомляє, що власник автомобіля - волонтер Ігор Убий-Вовк.

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    «За власні кошти вона придбана, приганяли з Польщі, тоді Міністерство оборони поставило її на свій облік. У нас номери волонтерські. І ми з 15 року їздили в зону АТО. І те, що відбулося в цей раз, - це також війна. Можливо, це якесь залякування волонтерам або навіть не знаю. Але нехай не думають, що ми злякалися. Волонтери - це не ті, хто злякаються», - заявив Убий-Вовк.

    Нагадаємо, напередодні у Полтаві вандали пошкодили меморіал воїнам АТО.          
    Національна поліція України пожежа Полтава АТО волонтер
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