У пораненого моряка Сороки зажили рани на руці



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Моряк Василь Сорока нарешті отримав довгоочікувані листи від близьких

Як повідомив адвокат, у моряка Сороки набряк руки нарешті зник

Стан здоров’я українського військовополоненого Василя Сороки, у якого поранена рука, почав покращуватися.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат Сергій Бадамшин.

«1 квітня відбулися слідчі дії з військовополоненим моряком Василем Сорокою. У ході слідчої дії нами заявлені відповідні клопотання і заяви», - повідомив він, зазначивши, що Сорока «йде на поправку».

«Набряк руки нарешті спав. Рани зажили, після слідчих дій мали зняти шви. Але ще тривалий час доведеться ходити з гіпсом. Тому про відновлення функцій поки говорити передчасно, але дуже на це сподіваємося», - розповів адвокат.

«Цензура «Лефортово» нарешті пропустила довгоочікувані листи від близьких», - додав Бадамшин.

Раніше повідомлялося, що у Росії чотирьом українським військовополоненим морякам провели психіатричну експертизу.

Нагадаємо, Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.