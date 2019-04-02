  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У пораненого моряка Сороки зажили рани на руці

    • Розсилка
    <p>Моряк Василь Сорока нарешті отримав довгоочікувані листи від близьких</p> - У пораненого моряка Сороки зажили рани на руці

    Моряк Василь Сорока нарешті отримав довгоочікувані листи від близьких

    Як повідомив адвокат, у моряка Сороки набряк руки нарешті зник

    Стан здоров’я українського військовополоненого Василя Сороки, у якого поранена рука, почав покращуватися.

    Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат Сергій Бадамшин.

    «1 квітня відбулися слідчі дії з військовополоненим моряком Василем Сорокою. У ході слідчої дії нами заявлені відповідні клопотання і заяви», - повідомив він, зазначивши, що Сорока «йде на поправку».

    «Набряк руки нарешті спав. Рани зажили, після слідчих дій мали зняти шви. Але ще тривалий час доведеться ходити з гіпсом. Тому про відновлення функцій поки говорити передчасно, але дуже на це сподіваємося», - розповів адвокат.

    «Цензура «Лефортово» нарешті пропустила довгоочікувані листи від близьких», - додав Бадамшин.

    Раніше повідомлялося, що у Росії чотирьом українським військовополоненим морякам провели психіатричну експертизу.

    Нагадаємо, Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

    Наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.

    Читайте також
    Росія політв’язні адвокат Азовське море ВМС українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ