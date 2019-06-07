У Порошенка пропонують провести розслідування, хто стоїть за диверсією Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 червня внаслідок артобстрілу бойовиків на Донбасі загинули два українських бійці та 11 були поранені

За словами Святослава Цеголка, колишнього прессекретаря п'ятого президента Петра Порошенка, запрошувати війська агресора до України «це справді диверсія»

Колишній прессекретар п' ятого президента Петра Порошенка Святослав Цеголко пропонує команді глави держави Володимира Зеленського провести розслідування щодо того, чиї слова той використав, коли робив заяву про те, що нібито Росія перестала контролювати свої збройні сили на Донбасі.

Про це Цеголко написав 7 червня у соцмережі Facebook.

«Цікаво, чи провела АП нове розслідування щодо слів Зеленського? Кого цього разу назвуть диверсантом? Бо запрошувати війська агресора до України це справді диверсія. То хто ж її придумав?» - зазначив Цеголко.

Він додав, що «якщо минулого разу звинуватили українське МЗС, схоже, цього разу сліди ведуть до російського».

Нагадаємо, артобстріл бойовиків на Донбасі в ніч на 7 червня, внаслідок якого загинули два українських бійці та 11 були поранені, президент Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками.

«Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив Зеленський.

У свою чергу п’ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що заява Зеленського про те, що нібито Росія перестала контролювати збройні сили, які розташовані на окупованій території, абсолютно не відповідає дійсності і є дуже небезпечною. За словами Порошенка, заява Зеленського звучить як запрошення Росії на Донбас, щоб легітимізувати окупацію.