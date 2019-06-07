Небезпечна заява Зеленського - це запрошення російських військ на Добнас, - Порошенко



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Петро Порошенко: Відповідальність за смерть двох українських героїв і шістьох поранених несе РФ і наказ віддавали російські командири

Сьогоднішня заява президента Володимира Зеленського про те, що нібито Росія перестала контролювати збройні сили, які розташовані на окупованій території, абсолютно не відповідає дійсності і є дуже небезпечною. Вона звучить як запрошення Росії на Донбас, щоб легітимізувати окупацію. Про це заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Я закликаю розвідку проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації. Росія повністю контролює все, що відбувається на Донбасі: там ходить рубль, перебувають російські військові, роздають російські паспорти. Наголошую, що і відповідальність за смерть двох українських героїв і шістьох поранених несе РФ і наказ віддавали російські командири», - наголосив політик.

Порошенко додав: «Сподіваюся, що це не так, коли ми почули у інавгураційній промові президента заклик припиняти стріляти, виявляється, він містив наказ нашим військам припинити стріляти у відповідь»

Глава «Європейської солідарності» наголосив, що ні він, ні його політсила категорично цього не приймають.

«Наші Збройні Сили будуть захищати нашу рідну землю», - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, останній артобстріл на Донбасі президент України Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками. «Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив президент.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.