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    У порту Дубаї прогримів вибух. Горить нафтовий танкер (відео)

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    Місцеві ЗМІ повідомляють, що горить танкер - У порту Дубаї прогримів вибух. Горить нафтовий танкер (відео)
    Місцеві ЗМІ повідомляють, що горить танкер
    Фото: ELINT News

    Є інформація, що пожежа сталася на кораблі

    У Дубаї в порту прогримів вибух. Про це повідомляє ELINTNews.

    Найімовірніше, в порту Джебель Алі, Дубай, ОАЕ, горить нафтовий танкер.

    Про причини вибуху чи постраждалих поки нічого невідомо. Крім того, Dubai Media Office підтверджує вибух і інформує, що він стався на кораблі. Команда цивільної оборони Дубая працює над гасінням пожежі.

    Нагадаємо, вчора в Ірані стався вибух на нафтопроводі «Чешмех-йе Хош» за 52 км на південь від міста Дехлоран у західній провінції Ілам. Загинули щонайменше три людини, четверо постраждали.

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    Теги: пожежа вибух ОАЕ
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    У порту Дубаї прогримів вибух. Горить нафтовий танкер (відео)