У порту Дубаї прогримів вибух. Горить нафтовий танкер (відео)

У Дубаї в порту прогримів вибух. Про це повідомляє ELINTNews.

Найімовірніше, в порту Джебель Алі, Дубай, ОАЕ, горить нафтовий танкер.

This scene shows how quick the emergency services were to respond. No reported casualties. Praying all are safe. pic.twitter.com/QprqSRzBgj — Lovin Dubai لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

Про причини вибуху чи постраждалих поки нічого невідомо. Крім того, Dubai Media Office підтверджує вибух і інформує, що він стався на кораблі. Команда цивільної оборони Дубая працює над гасінням пожежі.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

Нагадаємо, вчора в Ірані стався вибух на нафтопроводі «Чешмех-йе Хош» за 52 км на південь від міста Дехлоран у західній провінції Ілам. Загинули щонайменше три людини, четверо постраждали.

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