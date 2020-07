У Португалії масштабна троща: потяг зіткнувся з машиною

Постраждали кілька десятків людей, один загинув

У центральному регіоні Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та машини технічного обслуговування. Попередньо, в результаті зіткнення загинула одна людина.

Місцевий телеканал SIC заявив про майже 50 постраждалих в результаті аварії та одну жертву. Представник національної служби порятунку повідомив Reuters, що в вагонах швидкісного потягу знаходилося 240 пасажирів, з яких п'ятеро отримали важкі, а близько 30 - легкі травми.

BREAKING - A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r