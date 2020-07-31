У Португалії масштабна троща: потяг зіткнувся з машиною



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У потягу перебувало 240 пасажирів Фото: www.publico.pt

Постраждали кілька десятків людей, один загинув

У центральному регіоні Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та машини технічного обслуговування. Попередньо, в результаті зіткнення загинула одна людина.

Місцевий телеканал SIC заявив про майже 50 постраждалих в результаті аварії та одну жертву. Представник національної служби порятунку повідомив Reuters, що в вагонах швидкісного потягу знаходилося 240 пасажирів, з яких п'ятеро отримали важкі, а близько 30 - легкі травми.

BREAKING - A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r — SV Breaking News (@SVNewsAlerts) July 31, 2020

Португальське агентство новин Lusa повідомляє, що аварія сталася в окрузі Коїмбра, де швидкісний поїзд Alfa Pendular зійшов з рейок після зіткнення з машиною.

За даними порталу Noticias de Coimbra, зіткнення відбулося в районі населеного пункту Касаліньос, розташованого між Порту і Лісабоном.