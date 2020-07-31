  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Португалії масштабна троща: потяг зіткнувся з машиною

    • Розсилка
    У потягу перебувало 240 пасажирів&nbsp; - У Португалії масштабна троща: потяг зіткнувся з машиною
    У потягу перебувало 240 пасажирів 
    Фото: www.publico.pt

    Постраждали кілька десятків людей, один загинув

    У центральному регіоні Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та машини технічного обслуговування. Попередньо, в результаті зіткнення загинула одна людина.

    Місцевий телеканал SIC заявив про майже 50 постраждалих в результаті аварії та одну жертву. Представник національної служби порятунку повідомив Reuters, що в вагонах швидкісного потягу знаходилося 240 пасажирів, з яких п'ятеро отримали важкі, а близько 30 - легкі травми.

    Португальське агентство новин Lusa повідомляє, що аварія сталася в окрузі Коїмбра, де швидкісний поїзд Alfa Pendular зійшов з рейок після зіткнення з машиною.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Португалії масштабна троща: потяг зіткнувся з машиною
    У Португалії масштабна троща: потяг зіткнувся з машиною
    У Португалії масштабна троща: потяг зіткнувся з машиною

    За даними порталу Noticias de Coimbra, зіткнення відбулося в районі населеного пункту Касаліньос, розташованого між Порту і Лісабоном.

    ДТП машини Португалія потяг аварія Порту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ