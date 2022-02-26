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    У посольстві Польщі в Росії вибито вікна

    У Посольстві Росії в Польщі вибито вікна - У посольстві Польщі в Росії вибито вікна
    У Посольстві Росії в Польщі вибито вікна
    Фото: РИА

    У Польщі знайшлися люди, які в не дипломатичний спосіб висловили протест проти агресії Росії

    У посольстві Польщі в Росії вибито вікна. Про це повідомила пресслужба допломатичної місії.

    Нагадаємо, Україна третій день відбиває повномасштабне вторгнення Росії. За два дні за даними офіційного Києва, окупанти втратили понад 3500 військових.

    Як повідомлялося раніше, Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни. Головний пріоритет – вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки Укравтодор передає місцевій владі та дорожникам.

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    Теги: Польща війна
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    У посольстві Польщі в Росії вибито вікна