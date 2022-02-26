У Посольстві Росії в Польщі вибито вікна

У Польщі знайшлися люди, які в не дипломатичний спосіб висловили протест проти агресії Росії

У посольстві Польщі в Росії вибито вікна. Про це повідомила пресслужба допломатичної місії.

Нагадаємо, Україна третій день відбиває повномасштабне вторгнення Росії. За два дні за даними офіційного Києва, окупанти втратили понад 3500 військових.

Як повідомлялося раніше, Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни. Головний пріоритет – вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки Укравтодор передає місцевій владі та дорожникам.

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