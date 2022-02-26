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    «Загроза для всіх»: українці закликають світ до більш рішучих дій (відео)

    Світ має розуміти все про російську агресію - «Загроза для всіх»: українці закликають світ до більш рішучих дій (відео)
    Світ має розуміти все про російську агресію
    фото з відкритих джерел

    «Путін намагається захопити Україну!»

    Творче об'єднання Вавилон'13 випустило новий фільм, змонтований з відеофрагментів російської агресії проти України.

    «Але це не про Україну. Це загроза для всього цивілізованого світу. Де б ти не був. Іди на демонстрацію! Підштовхніть свій уряд до дії!», − заявили творчі відео.

    Нагадаємо, Росія поширює фейк, що Україна нібито відмовляється від переговорів. Натомість українська сторона запевняє, що готова говорити, однак лише на своїх умовах.

    Відповідну інформацію підтвердили «Главкому» в Офісі президента. Там наголосили, що перемовини можливі, однак тільки на умовах Києва.

    А от самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує Путіна та Зеленського в Мінську.

    Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Міністр також розшифровував, що криється за цим цинічним формулюванням. Насправді Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

    Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку», а нарвався на патріотів України, які готові до смерті боронити незалежну державу.

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    Теги: війна українці Україна фільм окупація
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    «Загроза для всіх»: українці закликають світ до більш рішучих дій (відео)