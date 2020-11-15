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    У Дніпрі горів агрегатний завод: фото

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    У Дніпрі горів агрегатний завод - У Дніпрі горів агрегатний завод: фото
    У Дніпрі горів агрегатний завод
    Фото: ДСНС

    Площа пожежі складала близько 400 кв.м

    У Дніпрі на території Дніпровського агрегатного заводу сталася пожежа.

    Про це поінформувало ГУ ДСНС у Дніпропетровській області у Facebook.

    «До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що ПАТ «Дніпровський агрегатний завод«, який знаходиться на вулиці Щепкіна, щось горить. На місце події було направлено вогнеборців 1-ї, 2-ї, 5-ї державних пожежно-рятувальних частин та спецтехніка загону технічної служби» – йдеться у повідомленні.

    За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано.

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    У Дніпрі горів агрегатний завод: фото
    У Дніпрі горів агрегатний завод: фото
    У Дніпрі горів агрегатний завод: фото
    У Дніпрі горів агрегатний завод: фото
    У Дніпрі горів агрегатний завод: фото
    У Дніпрі горів агрегатний завод: фото
    У Дніпрі горів агрегатний завод: фото
    Фото: ДСНС

    Площа пожежі складала близько 400 кв.м.

    Загиблих та травмованих немає.

    До слова, у Харкові горів ринок, який працював в карантин.

    Теги: пожежа ДСНС Дніпро завод Facebook карантин
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