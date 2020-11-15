У Дніпрі горів агрегатний завод: фото

Площа пожежі складала близько 400 кв.м

У Дніпрі на території Дніпровського агрегатного заводу сталася пожежа.

Про це поінформувало ГУ ДСНС у Дніпропетровській області у Facebook.

«До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що ПАТ «Дніпровський агрегатний завод«, який знаходиться на вулиці Щепкіна, щось горить. На місце події було направлено вогнеборців 1-ї, 2-ї, 5-ї державних пожежно-рятувальних частин та спецтехніка загону технічної служби» – йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано.

Площа пожежі складала близько 400 кв.м.

Загиблих та травмованих немає.

До слова, у Харкові горів ринок, який працював в карантин.