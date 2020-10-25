Папа Римський призначив першого в історії кардинала-афроамериканця



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Архієпископ Римсько-католицької церкви у Вашингтоні Вілтон Грегорі став кардиналом

Вілтон Грегорі відомий в США своєю підтримкою ЛГБТ-руху

Папа Римський Франциск призначив 13 нових кардиналів, одним з яких вперше в історії став афроамериканець.

Про це пише Washington Post.

Вілтон Грегорі також відомий в США своєю підтримкою ЛГБТ-руху. Він був призначений архієпископом Римсько-католицької церкви Вашингтону, в окрузі Колумбія, у травні 2019 року. Тоді він також став першим афроамериканським лідером католицької громади цього округу. До того Вілтон Грегорі служив архієпископом в Атланті.

Тепер він змінить на посаді кардинала Дональда Вюрла, який очолював архиєпархію протягом 12 років. У 2018-му Вюрл подав у відставку після скандалу з покриванням священників-педофілів.

Також Вілтон Грегорі тричі був головою Конференції Єпископів США. Як зазначається, рішення про обрання його кардиналом Папа Франциск ухвалив ще минулого року. Наразі архієпископу Грегорі 72. Він та інші нові кардинали віком до 80 років приєднаються до колег-кардиналів, які мають право обрати наступного понтифіка в таємному конклаві.

Між іншим, раніше Папа Римський висловився на підтримку легалізації одностатевих союзів. Франциск підтримував легальне визнання одностатевих союзів як альтернативу гей-шлюбів ще у часи свого архієпископства у Буенос-Айресі, але з моменту обрання папою в 2013 році до сих пір він не робив однозначних публічних заяв на цю тему.

Нагадаємо, Папа Римський закликав негайно розпочати боротьбу з кліматичною кризою.

Також Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі.

Як повідомлялося 20 жовтня, у Ватикані Папа Римський вперше був у масці під час публічного заходу.