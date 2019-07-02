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    Жизнь

    Меган Маркл нашла дальнего родственника на бейсбольном матче

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл нашла дальнего родственника на бейсбольном матче
    Принц Гарри и Меган Маркл
    instagram.com/duchessofsussex_daily

    Несколько дней назад Меган Маркл и принц Гарри посетили игру команд Главной лиги бейсбола (MLB) Boston Red Sox против New York Yankees в Лондоне

    Оказалось, что после игры к Меган подошел один из игроков Boston Red Sox - 26-летний Муки Беттс - и рассказал, что приходится герцогине дальним родственником.

    Согласно данным газеты the Boston Globe, в далеком 1920 году пра-пратетя Меган по имени Кэти Беттс вышла замуж за прадядю Муки.

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    Меган Маркл нашла дальнего родственника на бейсбольном матче
    Меган Маркл нашла дальнего родственника на бейсбольном матче
    Меган Маркл нашла дальнего родственника на бейсбольном матче
    Меган Маркл нашла дальнего родственника на бейсбольном матче
    instagram.com/duchessofsussex_daily

    «Вы знаете, что мой пра-пра-пра... В общем, каким-то образом мы с вами семья, Меган!»,- сказал бейсболист герцогине во время их встречи в раздевалке.

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    Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)

    Маркл обняла Муки, а принц Гарри пошутил: «Кто-нибудь еще хочет стать нашей семьей?»

    Джерело: Hello!

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