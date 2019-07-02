Меган Маркл нашла дальнего родственника на бейсбольном матче



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл instagram.com/duchessofsussex_daily

Несколько дней назад Меган Маркл и принц Гарри посетили игру команд Главной лиги бейсбола (MLB) Boston Red Sox против New York Yankees в Лондоне

Оказалось, что после игры к Меган подошел один из игроков Boston Red Sox - 26-летний Муки Беттс - и рассказал, что приходится герцогине дальним родственником.

Согласно данным газеты the Boston Globe, в далеком 1920 году пра-пратетя Меган по имени Кэти Беттс вышла замуж за прадядю Муки.

«Вы знаете, что мой пра-пра-пра... В общем, каким-то образом мы с вами семья, Меган!»,- сказал бейсболист герцогине во время их встречи в раздевалке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily) 30 Июн 2019 в 11:18 PDT

Маркл обняла Муки, а принц Гарри пошутил: «Кто-нибудь еще хочет стать нашей семьей?»

Джерело: Hello!