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    Єрмак про вибори на Донбасі: є умови, без виконання яких це неможливо

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    Андрій Єрмак заявив, що припинення війни на Донбасі залишається одним з пріоритетних напрямків його роботи - Єрмак про вибори на Донбасі: є умови, без виконання яких це неможливо
    Андрій Єрмак заявив, що припинення війни на Донбасі залишається одним з пріоритетних напрямків його роботи

    Андрій Єрмак заявив про готовність до компромісів у питанні виборів на Донбасі

    У питанні виборів на окупованому Донбасі є умови, без виконання яких неможливо їх провести. Про це на брифінгу заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

    За його словами, логічно провести місцеві вибори одночасно на всій території України.

    «Але, безумовно, є умови, без виконання яких це неможливо. Ми з української сторони готові виконати всі домовленості, які були досягнуті - у першу чергу в Парижі», - заявив Єрмак

    Він зазначив, що у влади є чіткий план, що має статися для того, щоб в кінці жовтня вибори могли пройти по всій території України.

    «Згідно з українськими законами. Компроміси, безумовно, можуть бути під час переговорів», - уточнив глава Офісу президента.

    Він також заявив про готовність до переговорів «з усіма патріотичними і розумними силами».

    «Якщо треба буде 10-30 разів повторити, що таке «формула Штайнмаєра», я готовий говорити з усіма. Немає нікого, з ким ми сьогодні не готові говорити, роз'яснюючи свою позицію», - додав він.

    Єрмак також заявив, що припинення війни на Донбасі залишається одним з пріоритетних напрямків його роботи.

    Як повідомлялось, новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 12 лютого, проводить свій перший брифінг.

    Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

    11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

    Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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