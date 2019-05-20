Перші обіцянки Зеленського на посту президента



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У першій промові на посаді президента Володимир Зеленський зробив п’ять обіцянок

Повернення українців додому

Новий президент закликав етнічних українців, які живуть за кордоном, інвестувати в Україну, і пообіцяв надати їм українське громадянство.

«Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас», - закликав Зеленський.

Припинення вогню

Він готовий на все, щоб відбулось припинення вогню на Донбасі. «Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде треба – свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території», - сказав шостий президент.

Повернення полонених, Криму та Донбасу

Спочатку звільнимо полонених українців, а потім повертатимемо окуповані землі. «Ми готові до діалогу, але першим кроком для початку діалогу стане повернення усіх українських полонених. Повернення наших територій – наступні кроки», - вказав Зеленський.

Повага і забезпечення військових

Новий президент торкнувся і теми захисників України. «Я зроблю все, щоб ви (військовослужбовці) відчували повагу. Це гідне, а головне, стабільне фінансове забезпечення, ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин. Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити ці стандарти», - сказав Зеленський у своїй інавгураційній промові.

Робитиме все, щоб українці не плакали

«Дорогий народе! Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали», - закінчив свою промову новий президент.