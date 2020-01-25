У Росії відреагували на звістку щодо зміни курсу на українському напрямку
Указу Путіна про відставку Суркова поки не було
Росія не змінювала свого політичного курсу на українському напрямку, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Так він прокоментував інформацію про причини можливої відставки помічника російського лідера Владислава Суркова, повідомляє «Інтерфакс» в суботу, 25 січня.
«Будь-які міркування на цю тему – це особиста точка зору», – підкреслив Пєсков.
Також представник Кремля зазначив, що указу Путіна про відставку Суркова поки не було.
25 січня директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков в своєму Telegram-каналі повідомив, що Сурков пішов з державної служби. Причиною такого рішення політолог назвав зміну курсу на українському напрямку. За його словами, про свої подальші плани Сурков пообіцяв повідомити через місяць.
Нагадаємо, Сурков зібрався приїхати в Україну аби «розрулити» ситуацію щодо Донбасу.