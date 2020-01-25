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    У світі

    У Росії відреагували на звістку щодо зміни курсу на українському напрямку

    • Розсилка
    У Росії відреагували на звістку щодо зміни курсу на українському напрямку

    Указу Путіна про відставку Суркова поки не було

    Росія не змінювала свого політичного курсу на українському напрямку, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Так він прокоментував інформацію про причини можливої відставки помічника російського лідера Владислава Суркова, повідомляє «Інтерфакс» в суботу, 25 січня.

    «Будь-які міркування на цю тему – це особиста точка зору», – підкреслив Пєсков.

    Також представник Кремля зазначив, що указу Путіна про відставку Суркова поки не було.

    25 січня директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков в своєму Telegram-каналі повідомив, що Сурков пішов з державної служби. Причиною такого рішення політолог назвав зміну курсу на українському напрямку. За його словами, про свої подальші плани Сурков пообіцяв повідомити через місяць.

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    Нагадаємо, Сурков зібрався приїхати в Україну аби «розрулити» ситуацію щодо Донбасу.

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    Росія Путін Владислав Сурков
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