У п’ятницю запрацює залізничне сполучення зі Львовом
Потяги курсуватимуть зі Львова до Києва та Одеси
Приміський рух у Львівській області буде відновлено вже завтра
«Укрзалізниця» відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух Львівської області.
Про це повідомляє пресслужба залізниці.
Вона відновлює рейси поїздів:
- №743/744 Дарниця, Київ - Львів;
- №715/716 Київ - Львів;
- №91/92 Київ - Львів;
- №12/11 Львів - Одеса.
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.
Нагадаємо, ситуація з коронавірусом у Львівській області погіршується. Сьогодні було зафіксовано 203 нових випадків Covid-19.