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    У п’ятницю запрацює залізничне сполучення зі Львовом

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    Потяги курсуватимуть зі Львова до Києва та Одеси - У п’ятницю запрацює залізничне сполучення зі Львовом
    Потяги курсуватимуть зі Львова до Києва та Одеси

    Приміський рух у Львівській області буде відновлено вже завтра

    «Укрзалізниця» відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух Львівської області.

    Про це повідомляє пресслужба залізниці.

    Вона відновлює рейси поїздів:

    • №743/744 Дарниця, Київ - Львів;
    • №715/716 Київ - Львів;
    • №91/92 Київ - Львів;
    • №12/11 Львів - Одеса.
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    Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

    Нагадаємо, ситуація з коронавірусом у Львівській області погіршується. Сьогодні було зафіксовано 203 нових випадків Covid-19.

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