У п’ятницю запрацює залізничне сполучення зі Львовом



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Потяги курсуватимуть зі Львова до Києва та Одеси

Приміський рух у Львівській області буде відновлено вже завтра

«Укрзалізниця» відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба залізниці.

Вона відновлює рейси поїздів:

№743/744 Дарниця, Київ - Львів;

№715/716 Київ - Львів;

№91/92 Київ - Львів;

№12/11 Львів - Одеса.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом у Львівській області погіршується. Сьогодні було зафіксовано 203 нових випадків Covid-19.