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    Суспільство

    Попри спалах коронавірусу «Укрзалізниця» призначила ще 50 електричок

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    Не всі пасажири дотримуються карантинних правил у транспорті - Попри спалах коронавірусу «Укрзалізниця» призначила ще 50 електричок
    Не всі пасажири дотримуються карантинних правил у транспорті
    Фото: korosten.today

    На сьогодні в Україні курсують 533 приміських поїздів

    «Укрзалізниця» призначила ще 50 приміських поїздів.

    Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Так, з 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів по регіональній філії Південно-Західна залізниця і з 24 червня - 23 поїздів по філії Південна залізниця. На сьогодні по території України курсують 533 приміських поїзди. З урахуванням вищевказаних поїздів 24 червня їхня кількість складе 583 поїзди», - сказано в повідомленні.

    «Укрзалізниця» закликала пасажирів бути свідомими і виконувати рекомендації при проїзді залізничним транспортом.

    Як повідомлялося, з послабленням обмежень відновився рух електропоїздів до Києва, зокрема і приміських. Однак, незважаючи на ризик зараження коронавірусною хворобою, пасажири електричок не дотримуються протиепідемічних заходів.

    Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом. 

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