Попри спалах коронавірусу «Укрзалізниця» призначила ще 50 електричок
На сьогодні в Україні курсують 533 приміських поїздів
«Укрзалізниця» призначила ще 50 приміських поїздів.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Так, з 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів по регіональній філії Південно-Західна залізниця і з 24 червня - 23 поїздів по філії Південна залізниця. На сьогодні по території України курсують 533 приміських поїзди. З урахуванням вищевказаних поїздів 24 червня їхня кількість складе 583 поїзди», - сказано в повідомленні.
«Укрзалізниця» закликала пасажирів бути свідомими і виконувати рекомендації при проїзді залізничним транспортом.
Як повідомлялося, з послабленням обмежень відновився рух електропоїздів до Києва, зокрема і приміських. Однак, незважаючи на ризик зараження коронавірусною хворобою, пасажири електричок не дотримуються протиепідемічних заходів.
Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).
-
Всього34984
-
Хворіють17966
-
Одужали16033
-
Померли985
Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.