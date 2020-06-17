«Укрзалізниця» звільнила керівника електровагоноремонтного заводу у Києві



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Повноваження в.о. голови правління підприємства Василя Дутчака були зупинені через ряд порушень

Наглядова рада виявила ряд порушень під час звіту керівника підприємства про результати роботи у першому півріччі 2020 року

«Укрзалізниця» звільнила Василя Дутчака з посади в.о. голови правління ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». Про це йдеться у пресрелізі, що є у розпорядженні «Главкому».

Зазначається, що наглядова рада виявила ряд порушень під час звіту керівника «Київського електровагоноремонтного заводу» про результати роботи у першому півріччі 2020 року.

«Зокрема, завод перевищив на 7 млн грн планові витрати на закупівлю запчастин для ремонту електропоїздів. При цьому вартість комплектуючих цьогоріч не зростала, а за деякими позиціями навпаки ціни знизилися», - йдеться у пресрелізі.

В «Укрзалізниця» поінформували, що компанія звернеться до Державної аудиторської служби України для проведення комплексного аудиту цього підрозділу компанії.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, правоохоронці у п’яти регіонах проводять обшуки у підрозділах «Укрзалізниці» у справі про розтрату майна.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила закупку неякісних запчастин для Укрзалізниці на 100 млн гривень.

Також ЗМІ дізналися, хто провів скандальну закупівлю палива від «Укрзалізниці».

Напередодні колишнім керівникам підрозділів Укрзалізниці було оголошено підозру за незаконний видобуток граніту.

Як повідомлялося на початку травня, Держаудитслужба виявила в «Укрзалізниці» порушень на суму 11,8 млрд грн.