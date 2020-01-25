У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум
Підготовлений учасниками робочої групи законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання
У Верховній Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання.
Про це повідомив перший заступник глави Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що у п'ятницю відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроектів з питань народовладдя та прямої демократії.
«Сьогодні (24 січня, ред.) під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроєктів з питань народовладдя та прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проєкт закону «Про всеукраїнський референдум», - йдеться у повідомленні.
Стефанчук також зазначив, що підготовлений учасниками робочої групи законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання.
«Під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи стосовно таких істотних і дискусійних питань, як предмет референдуму та участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно приведено норми законопроекту у відповідність до Виборчого кодексу України», - сказано у повідомленні.
Раніше очільник Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що над законом про референдум триває «ювелірна робота».