У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум



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Підготовлений учасниками робочої групи законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання Фото: Руслан Стефанчук, Facebook

Підготовлений учасниками робочої групи законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання

У Верховній Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання.

Про це повідомив перший заступник глави Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що у п'ятницю відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроектів з питань народовладдя та прямої демократії.

«Сьогодні (24 січня, ред.) під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроєктів з питань народовладдя та прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проєкт закону «Про всеукраїнський референдум», - йдеться у повідомленні.

Стефанчук також зазначив, що підготовлений учасниками робочої групи законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання.

«Під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи стосовно таких істотних і дискусійних питань, як предмет референдуму та участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно приведено норми законопроекту у відповідність до Виборчого кодексу України», - сказано у повідомленні.

Раніше очільник Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що над законом про референдум триває «ювелірна робота».