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    У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум

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    Підготовлений учасниками робочої групи законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання - У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум
    Підготовлений учасниками робочої групи законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання
    Фото: Руслан Стефанчук, Facebook

    Підготовлений учасниками робочої групи законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання

    У Верховній Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання.

    Про це повідомив перший заступник глави Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що у п'ятницю відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроектів з питань народовладдя та прямої демократії.

    «Сьогодні (24 січня, ред.) під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроєктів з питань народовладдя та прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проєкт закону «Про всеукраїнський референдум», - йдеться у повідомленні.

    Стефанчук також зазначив, що підготовлений учасниками робочої групи законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання.

    «Під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи стосовно таких істотних і дискусійних питань, як предмет референдуму та участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно приведено норми законопроекту у відповідність до Виборчого кодексу України», - сказано у повідомленні.

    Раніше очільник Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що над законом про референдум триває «ювелірна робота».

    Верховна Рада депутат референдум політика Україна Руслан Стефанчук
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