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    У Раді розказали, які цифри щодо коронавірусу стануть катастрофічними для України

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    5 квітня в Україні було виявлено&nbsp;13276 нових хворих на Covid-19 - У Раді розказали, які цифри щодо коронавірусу стануть катастрофічними для України
    5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19
    Фото: pixabay.com

    Нинішня хвиля Covid-19 відрізняється високим рівнем госпіталізацій, зазначив Радуцький

    Для України 35-40 тисяч нових випадків коронавірусу на добу є катастрофічним числом, заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

    Він відзначив, що на початку пандемії катастрофою було 5 тисяч хворих на добу, проте нинішня хвиля Covid-19 відрізняється високим рівнем госпіталізацій.

    «Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій», – сказав Радуцький.

    Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна вже домовилася про поставку 22 млн доз вакцин від Covid-19 і незабаром оголосить про контракти на ще 10 млн препаратів від коронавірусу

    5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

    Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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    Теги: катастрофа Максим Степанов коронавірус Михайло Радуцький
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