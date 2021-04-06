У Раді розказали, які цифри щодо коронавірусу стануть катастрофічними для України

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19

Нинішня хвиля Covid-19 відрізняється високим рівнем госпіталізацій, зазначив Радуцький

Для України 35-40 тисяч нових випадків коронавірусу на добу є катастрофічним числом, заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Він відзначив, що на початку пандемії катастрофою було 5 тисяч хворих на добу, проте нинішня хвиля Covid-19 відрізняється високим рівнем госпіталізацій.

«Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій», – сказав Радуцький.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна вже домовилася про поставку 22 млн доз вакцин від Covid-19 і незабаром оголосить про контракти на ще 10 млн препаратів від коронавірусу

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.