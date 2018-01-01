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    Ляшко закликав нардепів боржників здати мандати

    Радикал вважає, що несплата аліментів це аморально
    Голова фракції «Радикальна партія» закликав народних депутатів, які мають борги за аліменти, здати свою депутатські мандати. По це він заявив з трибуни Верховної Ради. «Нечесно, аморально і лицемірно бути депутатом і не платити аліменти. Що хорошого така людина може зробити для дітей українців, якщо власну дитину кинула
    • Сьогодні, 16:57
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    Радикал вважає, що несплата аліментів це аморально

    Голова фракції «Радикальна партія» закликав народних депутатів, які мають борги за аліменти, здати свою депутатські мандати. По це він заявив з трибуни Верховної Ради.

    «Нечесно, аморально і лицемірно бути депутатом і не платити аліменти. Що хорошого така людина може зробити для дітей українців, якщо власну дитину кинула напризволяще?», - заявив Ляшко.
    За його словами, це питання совісті.

    «Ми вимагаємо від народних депутатів, які потрапити до реєстру боржників аліментів, скласти депутатські мандати. А також спрямувати їхню зарплату на відшкодування заборгованості їхнім дітям», - підкреслив «радикал».

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    борг Олег Ляшко депутати Радикальна партія
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