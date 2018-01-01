Ляшко закликав нардепів боржників здати мандати
- Сьогодні, 16:57
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Радикал вважає, що несплата аліментів це аморально
Голова фракції «Радикальна партія» закликав народних депутатів, які мають борги за аліменти, здати свою депутатські мандати. По це він заявив з трибуни Верховної Ради.
«Нечесно, аморально і лицемірно бути депутатом і не платити аліменти. Що хорошого така людина може зробити для дітей українців, якщо власну дитину кинула напризволяще?», - заявив Ляшко.
За його словами, це питання совісті.
«Ми вимагаємо від народних депутатів, які потрапити до реєстру боржників аліментів, скласти депутатські мандати. А також спрямувати їхню зарплату на відшкодування заборгованості їхнім дітям», - підкреслив «радикал».
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