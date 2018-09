Останнє послання Путіну і Трампу: Маккейн не випадково запросив Порошенка на похорон

Маккейн, який планував кожну деталь свого похорону, не випадково запросив президента України Петра Порошенка

Колишній постпредставник США при ООН Саманта Пауер заявила, що сенатор Джон Маккейн, який планував кожну деталь свого похорону, не випадково запросив президента України Петра Порошенка і Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Про це Пауер написала на своїй сторінці в Twitter.

«Звичайно, не випадково, що Джон Маккейн, який планував кожну деталь сьогоднішнього меморіалу, запросив президента України Петра Порошенка і поставив його поруч з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом», - написала Пауер.

За її словами, це було окреме повідомлення для президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

«Прощальне повідомлення Володимиру Путіну та Дональду Трампу: Америка залишається поруч з нашими друзями і союзниками», - зазначила Пауер.

Surely no coincidence that #JohnMCain - who planned every detail of today’s memorial - invited Ukraine’s President @poroshenko & seared him beside @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies.