У Раді зареєстрували постанову про засудження дій представників України у тристоронній групі у Мінську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради

Група народних депутатів від фракцій «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та депутатської групи «За майбутнє» зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №3229 «Про результати роботи засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року в м. Мінськ, Республіка Білорусь».

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради.

«Проєкт постанови спрямований на засудження дій представників України в Тристоронній контактній групі під час засідання 11 березня 2020 року у м. Мінськ, попередження вчинення ними протиправних дій у разі підписання 25 березня 2020 року Рішення про заснування Консультативної ради (робочої групи), забезпечення беззаперечного дотримання законодавства України та захисту національних інтересів представниками України під час переговорів щодо мирного врегулювання з Російською Федерацією», - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом постанови також визначено обов’язкову умову ведення переговорів щодо мирного врегулювання – беззастережне довготривале припинення вогню.

Так, проєкт, зокрема, пропонує парламенту постановити, що документи, погоджені і підписані 11 березня 2020 року на засіданні ТКГ в Мінську, зокрема, проєкт Рішення про заснування Консультативної ради (робочої групи), прямо суперечать Конституції України, закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII та національним інтересам України.

Також пропонується вважати неприпустимим подальше підписання представниками України будь-якого Рішення про створення чи заснування Консультативної ради (робочої групи), як це передбачено пунктом 4 Протоколу засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року.

У подальшому вести переговори з мирного врегулювання, безпосередньо з офіційними представниками Російської Федерації, як держави, що вчинила збройну агресію проти України, із обов’язковим залученням інших суб’єктів міжнародного права.

Визначити, що передумовою вжиття будь-яких кроків щодо мирного врегулювання має бути беззастережне довготривале припинення вогню.

Проєкт постанови 17 березня зареєстровано у Верховній Раді, 19 березня – направлено на розгляд керівництву.

Як повідомлялось, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в «нормандському форматі».

Як повідомлялося, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії «Слуга народу» заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Андрій Єрмак запевнив, що формат перемовин ТКГ у Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва в Європі залишається незмінним.