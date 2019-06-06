У Раді збирають підписи за відставку Авакова



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Нардепи Єднак і Гопко збирають підписи про відставку Авакова

У Верховній Раді збирають підписи під проектом постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це у Facebook повідомив позафракційний нардеп Остап Єднак.

«Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова. Цікаво, скільки колег наважаться? Громадяни відчувають небезпеку від МВС, а має бути навпаки. Поліція не захищає, а вбиває громадян. Поліція не розслідує злочини, а прикриває злочинців», — заявив парламентарій і опублікував проект постанови.

Раніше повідомлялося, що петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщена на сайті президента України в розділі «Електронні петиції», станом на 23:45 5 червня набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.