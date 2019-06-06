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    У Раді збирають підписи за відставку Авакова

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    У Раді збирають підписи за відставку Авакова

    Нардепи Єднак і Гопко збирають підписи про відставку Авакова

    У Верховній Раді збирають підписи під проектом постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Про це у Facebook повідомив позафракційний нардеп Остап Єднак.

    «Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова. Цікаво, скільки колег наважаться? Громадяни відчувають небезпеку від МВС, а має бути навпаки. Поліція не захищає, а вбиває громадян. Поліція не розслідує злочини, а прикриває злочинців», — заявив парламентарій і опублікував проект постанови.

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    Раніше повідомлялося, що петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщена на сайті президента України в розділі «Електронні петиції», станом на 23:45 5 червня набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. 

    Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    поліція батьки петиція
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