У Раду за списками «Слуги народу проходять Циба і Руденко замість обраних міністрами депутатів



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Тетяна Циба була прессекретарем партії «Слуга народу», а Ольга Руденко - менеджером з маркетингу студії «Квартал 95»

Прессекретар партії «Слуга народу» Тетяна Циба і менеджер з маркетингу студії «Квартал 95» Ольга Руденко проходять до Верховної Ради замість депутатів, обраних міністрами Кабінету Міністрів. Про це свідчить виборчий список «Слуги народу».

29 серпня Рада достроково припинили повноваження п'ятьох депутатів від «Слуги народу» в зв'язку з обранням їх міністрами: Олексія Оржель (міністр енергетики та захисту довкілля), Владислава Криклій (міністр інфраструктури), Анни Новосад (міністр освіти), Дениса Малюськи (міністр юстиції ) і Михайла Федорова (міністр цифровий трансформації).

Наступні п'ять кандидатів, які можуть зайти до Ради замість них, додано до списку «Слуги народу» під №130-134: Анатолій Остапенко (51 рік, директор юридичної фірми «Альфаюрконсалтінг»), Тетяна Циба (42 роки, прес-секретар «Слуги народу»), Іван Калаур (51 рік, завідувач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету), Юлія Гришина (41 рік, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету ім. Т. Шевченка) та Ольга Руденко (40 років, менеджер з маркетингу «Кварталу 95»).

Зазначимо, що фракція «Слуга народу» отримала права коаліції в новій Раді, оскільки має більшість від кількісного складу - 254 депутати.

Джерело: Українські новини