Київські митники викрили аферу з товаром російського санкційного заводу (фото)

Митники вилучили цистерну з метилацетатом російського виробництва

Київська митниця спільно зі Службою безпеки України викрили спробу ввезти в Україну понад 20 тонн метилацетату (метиловий ефір оцтової кислоти) виробництва російського підприємства, до якого рішенням РНБО України застосовуються економічні та інші обмежувальні санкції. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

20660 кг метилацетату наливом в цистерні надійшли на адресу одного з вітчизняних підприємств та були заявлені до митного оформлення в режим імпорт в Київській митниці Держмитслужби. Відповідно до умов контракту, відправником та виробником цього товару є російське виробниче підприємство.

Однак, під час перевірки наданих до митного оформлення документів встановлено, що за останній місяць цей же товар ввозився на митну територію України, але одразу був вивезений назад до Росії у митному режимі реекспорт.

Відслідкувавши весь ланцюжок руху товару, митниками встановлено, що виробником цього метилацетату є російське підприємство, на яке рішенням РНБО України накладено економічні санкції, зокрема повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань протягом трьох років. Саме цей метилацетат знов прибув в Україну та заявлений до митного оформлення в Київській митниці, але дивним чином за документами змінився виробник та відправник товару. Замість санкційного російського заводу в документах вже фігурує інше виробниче підприємство, на яке економічні та інші обмежувальні санкції РНБО не поширюються.

За виявленим фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Цистерну з метилацетатом вилучено. Наразі триває провадження у справі, після чого матеріали будуть скеровані до суду.