У РФ заарештували уродженця Дагестану, який поранив ножем двох глухонімих українців



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Чоловік напав на пасажирів метро після того, як вони проігнорували його питання

У російському Санкт-Петербурзі заарештовано жителя Дагестану Фетулаха Гамдулаєва за звинуваченням в пораненні двох громадян України в вагоні метро. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на Об'єднану пресслужбу судів міста.

Відзначається, що Гамдулаєва узято під варту до 18 вересня, йому пред'явлено звинувачення в умисному спричиненні тяжкої шкоди їх здоров'ю. Обвинувачений оформив явку з повинною, але в суді заперечував проти арешту, пояснюючи свої дії захистом від нападу, в результаті якого у нього пошкоджена рука.

За версією слідства, перебуваючи у вагоні метро на станції «Пушкінська» 19 липня, Гамдулаєв поранив ножем двох пасажирів. У пресслужбі відзначили, що потерпілі є глухонімими, обидва громадяни України.

У Маріїнській лікарні, куди були госпіталізовані постраждалі, розповіли, що їх стан оцінюється як важкий, вони перебувають в реанімації.

Напередодні місцевий сайт «Фонтанка» повідомив, що чоловік напав на пасажирів метро після того, як вони проігнорували питання, чи виходять вони на станції.