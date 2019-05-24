У річках України продовжує підніматися вода



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На заході України через сильні дощі залишаються підтопленими 392 дворогосподарства

У річках України через значні та сильні дощі 24 травня триває підвищення рівнів води, можливе подальше затоплення заплав, сільгоспугiдь, прирiчкових населених пунктiв, госпоб`єктiв.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що внаслідок сильних дощів 24 травня триватиме підняття рівнів води, зокрема, на річках басейнів Прип’яті і Захiдного Бугу на 0,2 - 0,8 м з виходом води на заплаву та її подальшим затопленням, частковим затопленням, сільгоспугiдь.

На річці Случ (г/п Сарни) можливе досягнення відмітки часткового затоплення присадибних ділянок, господарських споруд, окремих будинків у прирічкових сільських населених пунктах Сарненського району Рівненської області. На рiчках басейнiв Пруту та Сiрету вода підніметься на 1,0 - 2,0 м, на окремих дiлянках до 2,5 м; у верхiв'ях та середнiх течiях річок Закарпаття, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,5 - 1,5 м; на ділянці Тиси В.Бичкiв-Вилок та в нижнiх течiях її приток до 2 м - 2.5 м, з початковим виходом води на заплаву, частковим затопленням с/г угідь; на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1 м, на ділянці Днiстра Галич - Залiщики на 1 - 1,5 м, мiсцями початковий вихiд води на заплаву, часткове пiдтоплення с/г угiдь.

Зазначається, що на притоках Дністра р.Свiж (пост Букачiвцi) та р.Ворона (пост Тисмениця) в Iвано-Франкiвській областi вода підніметься на 0,1 - 0,6 м. Тут і далі триватиме затоплення заплав, сільгоспугiдь, перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, госпоб`єктiв.

Зазначається, що в місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового місцевого стоку, утворення локальних селів.

Крім того, на річках Закарпаття на 0,3-0,6 м; у нижній течії р. Уж 1,0-1,5 м; на Тисi (пост Вилок) 2,5-3,0 м в межах русла, на дiлянцi Тиси Дiлове-Хуст, у нижнiй течiї Боржави утримуватиметься висока водність з незначними коливаннями рiвнiв води; у нижній течії Боржави зберігатиметься перевищення відміток заплави та небезпечних відміток затоплення сільгоспугідь, територій прирічкових населених пунктів та об'єктів у заплаві.

24 травня в басейнах рiчок Уж i Латориця очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5 -1,2м над поточними рiвнями, вихiд води на заплаву. В мiсцях проходження сильних злив очiкується формування значного схилового стоку, утворення локальних селiв.

24 - 25 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується продовження пiдняття рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м. Подальше затоплення заплав, сільгоспугiдь. При цьому можливе досягнення вiдмiток пiдтоплення прирiчкових населених пунктiв, госпоб'єктiв та окремих будинкiв у Сокальському районi Львiвської областi.

Зазначимо, у західних регіонах України через сильні дощі залишаються підтопленими 392 дворогосподарства.