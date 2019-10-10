У Рівному невідомі кинули гранату в будинок депутата



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На даху будинку депутата вибухнула граната «РГД 5». Внаслідок вибуху пошкоджено металеву покрівлю Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

Як пояснив Осіпчук, близько третьої ночі він почув підозрілий звук

У Рівному невідомі кинули гранату на дах будинку депутата Рівненської міськради, начальника управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації Юрія Осіпчука.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області, до поліції сьогодні, 10 жовтня, близько 14 години надійшло повідомлення 45-річного місцевого жителя про те, що його дружина виявила пошкодженою покрівлю будинку на вулиці Костромська.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Рівненського відділу поліції разом із керівництвом, працівники вибухотехнічного відділу та кінологи.

«Як пояснив господар, близько третьої ночі він почув підозрілий звук, утім цьому не надав значення, адже вирішив, що то могла бути петарда», - заявили в поліції.

В ході огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що на даху будинку депутата вибухнула граната «РГД 5». Внаслідок вибуху пошкоджено металеву покрівлю даху.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.