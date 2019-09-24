«Дивлячись на дно»: у Рівному влаштують розбірки зі вболівальником, який повісив скандальний банер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демократія по-рівненськи: карати за банер Скрін-шот

Особливої пікантності додає той факт, що автором текстовика є працівник клубу

Під час останнього домашнього матчу рівненського «Вересу» з «Калушем» в рамках 11-го туру другої ліги, який завершився внічию 1:1, на трибунах стадіону «Колос» у Млинові вболівальники рівненської команди вивісили банер із надписом «Looking at the bottom», що у перекладі на українську – «Дивлячись на дно».

Прихильники рівненців обурені, що після десяти проведених матчів команда набрала лише 17 очок і посідає тільки четверте місце в групі А, відстаючи від лідерів, тернопільської «Ниви», відразу на дев’ять пунктів.

Пізніше виявилося, не просто вболівальник «Вересу», а його працівник клубу Андрій Забужко. Про це повідомив Віце-президент клубу Андрій Біланчук.

«Для мене Андрій не тільки працівник «Вересу» – він мій товариш. Однак я вважаю, що якщо ти є лише вболівальником, то можеш собі дозволити значно більше, ніж коли ти ще й працівник клубу, тобто представник. Банер на матч з «Калушем» написав він. При всій відданості клубу, вважаю, що він не мав права на цей вчинок. Андрію варто було, як мінімум, порадитися, а максимум – попередити», – зазначив Андрій Біланчук.

«Можна писати банери, бігти бити суддю, зрештою, обізвати когось зі своїх – наприклад тренера… Але чи допоможе нам розхитування корабля, в якому разом сидимо? Впевнений – ні. Футбол – не балет і не кіно, в яких усе постановочне з наперед відомим сценарієм. Але цим він і цікавий. Те, що у нас тренер Юрій Вірт і хороші футболісти, не гарантує швидкого і безтурботного виходу клубу в першу лігу. Але терпіння, шановні, і все буде «Верес». Разом – ми сила! Час настав стати командою», – пафосно підкреслив віце-президент клубу.

Однак, на думку Андрія Біланчука, Забужка необхідно зрозуміти і пробачити. А тому керівництво «Вересу» запросило усіх небайдужих прихильників і самого Андрія у «ВересПлейс» для вирішення цього питання. Початок зустрічі – сьогодні, 24 вересня, о 18:30.