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    Путін визнав провал бліцкригу, але не свого

    Російський диктатор вважає, що економіка його країни процвітає - Путін визнав провал бліцкригу, але не свого
    Російський диктатор вважає, що економіка його країни процвітає
    фото з відкритих джерел

    Диктатор наполягає, що російська економіка попри безпрецедентні санкції «твердо стоїть на ногах»

    Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що «бліцкриг» західних держав, спрямований нібито на повалення економіки Росії, не вдався. Про це диктатор заявив у вівторок 12 квітня, повідомляє російський «Интерфакс».

    «Той бліцкриг, на який розраховували наші недоброзичливці, він, звичайно, не відбувся – це очевидно. Російська економіка і фінансова система міцно стоять на ногах, бліцкриг недоброзичливців не відбувся», − сказав Путін.

    Попри це президент РФ відкритим текстом попередив про те.що ризики для економіки РФ можуть лише зростати.

    «Звичайно, є проблеми, інакше ставка Центробанку не виросла б до 20%», – додав також Путін.

    Президент РФ також обмовився, що в країні існують проблеми з логістикою.

    Нагадаємо, раніше росіяни почали скаржитися на відсутність унітазів.

    Цю сантехніку неможливо імпортувати в Росію через економічні санкції.

    Теги: росія економіка санкції путін
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    Путін визнав провал бліцкригу, але не свого