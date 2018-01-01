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    У Росії анонсували прес-конференцію Януковича

    Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані
    У столиці Росії, Москві, 2 березня, пройде прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича. Прес-конференція відбудеться в російському державному агентстві «ТАСС». «Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а
    • Вчора, 21:12
    • Розсилка
    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані

    У столиці Росії, Москві, 2 березня, пройде прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича.

    Прес-конференція відбудеться в російському державному агентстві «ТАСС».

    «Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а також судовий процес, ініційований київською владою», – йдеться в анонсі.

    Востаннє Янукович проводив прес-конференцію у листопаді 2016 року. Захід відбувся в російському Ростові-на-Дону.

    Нагадаємо, заступник генерального прокурора Євгеній Єнін повідомив, що принципи роботи Інтерполу не передбачають розшуку осіб, причетних до вбивств під час масових заворушень і протестів, тому у базах міжнародного розшуку відсутні дані Віктора Януковича та його соратників.

    Раніше стало відомо, що Європейський суд зняв санкції з Клюєва.

    Також Генпрокуратура просить ЄС продовжити санкції проти «сім’ї» Януковича.

    Росія ЗМІ Віктор Янукович суд
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