У Росії анонсували прес-конференцію Януковича

Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані

У столиці Росії, Москві, 2 березня, пройде прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича. Прес-конференція відбудеться в російському державному агентстві «ТАСС». «Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а



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Віктор Янукович

Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані

У столиці Росії, Москві, 2 березня, пройде прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича.

Прес-конференція відбудеться в російському державному агентстві «ТАСС».

«Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а також судовий процес, ініційований київською владою», – йдеться в анонсі.

Востаннє Янукович проводив прес-конференцію у листопаді 2016 року. Захід відбувся в російському Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Євгеній Єнін повідомив, що принципи роботи Інтерполу не передбачають розшуку осіб, причетних до вбивств під час масових заворушень і протестів, тому у базах міжнародного розшуку відсутні дані Віктора Януковича та його соратників.

Раніше стало відомо, що Європейський суд зняв санкції з Клюєва.

Також Генпрокуратура просить ЄС продовжити санкції проти «сім’ї» Януковича.