На проспекті Бандери вантажівка зім’яла Geo Prizm (фото, відео)



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DAF зіткнувся з Geo Prizm Фото: Патрульна поліція Києва

Водій автомобіля Geo Prizm здійснив різке гальмування без нагальної на те потреби і отримав удар

Сьогодні, 7 лютого, близько 13-ї години на проспекті Степана Бандери у Києві сталася ДТП за участі вантажівки і легкового автомобіля.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За попередньою інформацією, яку встановили поліцейські, водій автомобіля Geo Prizm, рухаючись по проспекту Степана Бандери, здійснив різке гальмування без нагальної на те потреби. Водій вантажного автомобіля DAF із напівпричепом, який рухався позаду легковика, не врахував зміни дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з Geo Prizm.

В результаті автопригоди обидва транспортних засоби отримали серйозні механічні пошкодження.

На обох водіїв патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Патрульна поліція закликає водіїв не порушувати ПДР та поважати інших учасників дорожнього руху.

Як повідомлялося, 6 лютого на Печерську в Києві сталася аварія за участю двох автомобілів. На перехресті вулиць Бойчука і Бастіонної зіткнулися Nissan і Toyota. В результаті удару водій другої машини втратив свідомість, а авто знесло на узбіччя, протаранивши паркан.