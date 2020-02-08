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    У світі

    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені

    • Розсилка
    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені
    Скріншот з відео

    Аварія сталася в п’ятницю зранку на 98-кілометрі траси в напрямку Будапешта

    В Угорщині в результаті зіткнення п’яти транспортних засобів на трасі M3 в напрямку Будапешта загинули двоє громадян України.

    Про це повідомляє Karpat Hir.

    Аварія сталася в п’ятницю зранку на 98-кілометрі траси в напрямку Будапешта в районі міста Кал.

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    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені
    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені
    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені
    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені
    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені
    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені
    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені
    В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені

    Як повідомляє портал BPI Autosok, спочатку зіткнулися два легкових автомобілі, які зупинилися на бічній смузі. В результаті цього зіткнення ніхто не постраждав.

    Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією і вилетів за межі дороги.

    В результаті один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили до лікарні. Згодом стало відомо, що один з постраждалих помер.

    Нагадаємо, на Київщині автобус із пасажирами злетів з дороги.

    ДТП дороги Угорщина аварія
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