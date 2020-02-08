В Угорщині у масштабній ДТП загинули двоє українців, семеро поранені
Аварія сталася в п’ятницю зранку на 98-кілометрі траси в напрямку Будапешта
В Угорщині в результаті зіткнення п’яти транспортних засобів на трасі M3 в напрямку Будапешта загинули двоє громадян України.
Про це повідомляє Karpat Hir.
Аварія сталася в п’ятницю зранку на 98-кілометрі траси в напрямку Будапешта в районі міста Кал.
Як повідомляє портал BPI Autosok, спочатку зіткнулися два легкових автомобілі, які зупинилися на бічній смузі. В результаті цього зіткнення ніхто не постраждав.
Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією і вилетів за межі дороги.
В результаті один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили до лікарні. Згодом стало відомо, що один з постраждалих помер.
Нагадаємо, на Київщині автобус із пасажирами злетів з дороги.